Milan, rapporto Gazidis-area tecnica ai minimi termini: Maldini preoccupato per la squadra

I rapporti tra Ivan Gazidis e l'area tecnica del Milan sono ai minimi termini. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non c'è infatti neanche più dialogo tra le parti, ognuno va avanti per la sua strada, e in tutto questo Maldini e Massara sono preoccupati per quella che potrebbe essere la reazione della squadra, viste le tante incertezze sul futuro.