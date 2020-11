Milan, reazione da grande squadra. Ma il pari ha il sapore amaro

Il pareggio in extremis del Milan in altri tempi sarebbe stato accolto con grande entusiasmo. Invece il 2-2 contro il Verona sa di beffa perché i rossoneri hanno creato almeno una decina di palle gol nel corso del match, un rigore fallito da Ibrahimovic, una traversa, un gol annullato con la Var e tante altre parate eccezionali di Silvestri. Il Verona ha fatto una buonissima partita, soprattutto l’inizio del match in cui il Milan ha avuto il demerito di trovarsi sotto di due gol. Poi è partita la rincorsa, ma per lunghi tratti il match è sembrato stregato per i rossoneri. Alla fine ci ha messo la faccia Ibrahimovic, autore del rigore fallito ma anche della rete che ha consentito al Milan di acciuffare il pari: “Faccia arrabbiata, un pareggio oggi non va bene, abbiamo avuto tante occasioni, ho sbagliato il rigore, il prossimo mi sa che lo lascio a Kessie. Tanti errori, ma si va avanti. L'importante è non perdere e non perdere la fiducia. Vogliamo vincere tutte le partite, è ovvio", ha spiegato Zlatan. I tanti impegni ravvicinati hanno portato il Milan ha perdere lucidità sotto porta: “E' molto complicato giocare il giovedì, c'è poca pausa tra le partite. Sono un professionista, quando posso giocare gioco. Dopo l'infortunio mi sento come un bimbo, sono contento di giocare, era possibile che non potessi più farcela". I rossoneri chiudono questi mini ciclo al primo posto con 17 punti, due in più del Sassuolo. Avrebbero potuto fare un salto in avanti rispetto alle inseguitrici, ma la cattiva sorte, la bravura del Verona e la scarsa lucidità in area hanno portato il Milan ha pareggiare la gara. Ma la reazione di carattere c’è stata ed è ciò che per Pioli conta di più. Il Milan è squadra e lotterà fino alla fine per l’accesso in Champions League.