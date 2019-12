© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con l'arrivo di Ibrahimovic al Milan, sono molti i giocatori d'attacco che potrebbe lasciare la maglia rossonera. Oltre a Piatek - scrive il Corriere dello Sport - tra i partenti c’è anche Fabio Borini, che potrebbe lasciare la maglia numero undici proprio a Ibra in caso di addio. Con le valigie pronte anche Ante Rebic, utilizzato solamente in sette occasioni da Giampaolo e Pioli. Il croato ha deluso le aspettative e il suo agente è al lavoro per riportarlo all'Eintracht. Infatti Rebic, avendo indossato già due maglie nel corso della stagione, può tornare solamente nel club di Francoforte.