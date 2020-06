Milan, Rebic dispiaciuto per il rosso con la Juve: il croato ha chiesto scusa a mister e compagni

Una sua ingenuità ha lasciato il Milan in dieci uomini dopo appena 18 minuti di gioco. L'attaccante Ante Rebic, riporta Milannews.it si è scusato con i suoi compagni di squadra e con l’allenatore per il fallaccio commesso ai danni di Danilo nel match di ieri sera contro la Juventus. Già negli spogliatoi, il croato era visibilmente dispiaciuto e amareggiato per un gesto che però non andrà ad intaccare la sua centralità all’interno del progetto rossonero in vista della ripresa del campionato.