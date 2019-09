Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Imago/Image Sport

Il Milan si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante. Come raccolto dalla nostra redazione, Ante Rebic è già in Italia, atterrato pochi minuti fa allo scalo dei voli privati di Milano Malpensa. Il giocatore, che arriverà in uno scambio di prestiti con André Silva, nella giornata di domani sosterrà le visite mediche, prima di cominciare la sua nuova avventura.