Milan, Rebic pensa al futuro. Senza Boban e (forse) Ibrahimovic la conferma è in dubbio

Non solo Ibrahimovic. Anche Rebic, secondo La Gazzetta dello Sport, starebbe riflettendo sul suo futuro in rossonero. Il croato è approdato al Milan in prestito biennale, quindi ci sarebbe tutto il tempo per sistemare le questioni contrattuali. Ma avrà voglia - si chiede la rosea - di restare in un Milan che forse non sente tanto suo? Con Ibrahimovic è scattato un grande feeling, ma lo svedese difficilmente resterà. E Boban, uno dei suoi principali sponsor, ha già lasciato il club.