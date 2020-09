Milan, Rebic: "Pioli mi ha dato fiducia, farò ancora meglio"

Il Milan acquista Ante Rebić a titolo definitivo: lo annuncia il club rossonero in una nota. L’attaccante, giunto in prestito la passata stagione dall’Eintracht Francoforte, ha firmato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025. “Sono molto felice di continuare la mia storia con il Milan - racconta Rebic ai canali ufficiali del club rossonero in un’intervista che sarà trasmessa domani - ho lavorato tanto, il mister mi ha dato fiducia e ho sfruttato le occasioni dimostrando di avere le qualità per giocare in questa squadra. L’hanno scorso ho fatto 12 gol, ho fatto bene ma spero di fare ancora meglio".