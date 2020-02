vedi letture

Milan-Rebic, rebus futuro: rossoneri al lavoro per inserire la possibilità di riscattarlo

Dopo essere stato un oggetto misterioso nella prima parte di stagione, Ante Rebic è diventato un elemento importante del Milan: dall'inizio del 2020 in poi, l'attaccante croato sembra infatti un altro giocatore e nelle ultime settimane Pioli lo sta spesso preferendo a Rafael Leao. L'ex Fiorentina sta rispondendo alla fiducia del tecnico milanista con gol e grandi prestazioni.

E il futuro? - Il futuro di Rebic, arrivato la scorsa estate a Milanello in uno scambio di prestiti biennali con André Silva, è però un rebus: come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, al termine dei 24 mesi, i due giocatori rientreranno rispettivamente nelle proprie squadre in quanto né nel contratto del croato, né in quello del portoghese è presente il diritto di acquisto definitivo. Visto l'ottimo rendimento di Ante, il Milan sta pensando quindi di inserire questa opzione da poter esercitare a fine stagione o fra 18 mesi, cioè all'effettiva scadenza del prestito.

Valutazione - Dietro a questa possibilità, c'è l'intenzione del Milan di non voler valorizzare un giocatore che non è di sua proprietà. In estate, si parlava di una valutazione di entrambi i giocatori intorno ai 25 milioni di euro, ma sui contratti non è stata inserita nessuna cifra e quindi le parti, nel caso, dovranno sedersi nuovamente al tavolo e trovare un accordo. Non è escluso che anche l'Eintracht Francoforte voglia inserire l'opzione di acquisto anche nel contratto di André Silva che nell'ultimo turno di Bundesliga ha segnato il suo quarto gol stagionale.