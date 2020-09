Milan, Rebic salterà gli impegni di ottobre con la Nazionale croata

A causa dell'infortunio al gomito rimediato da Ante Rebic nel corso di Crotone-Milan la Federcalcio croata ha comunicato che l'attaccante ex Eintracht salterà le gare in programma nel mese di ottobre contro Svizzera, Svezia e Francia.

ℹ️ Forward Ante Rebić will miss out #Croatia's October matches with Switzerland, Sweden, and France due to left elbow injury. Ante, get well soon! 🤞 #Vatreni🔥 pic.twitter.com/xeelJMPckD

— HNS (@HNS_CFF) September 28, 2020