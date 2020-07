Milan, Rebic sponsorizza Jovic: "Molto forte, non è un caso se gioca nel Real Madrid"

vedi letture

Il Milan ha inserito anche Luka Jovic tra i candidati per l'attacco del prossimo anno. Il problema è l'ingaggio, ma dopo l'arrivo di Rangnick il club rossonero potrebbe provarci. A parlare dell'attaccante del Real Madrid è un suo ex compagno di squadra, oggi proprio al Milan. Ante Rebic si è così espresso sul tema tramite le colonne di SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport: "Se è da Milan? Non posso dirlo, non ha ancora firmato. Ma non è per caso se è andato al Real Madrid. Le cose non gli sono andate bene perché ha avuto troppi infortuni, non so poi cosa sia successo nella sua testa e adesso lì hanno un’immagine di lui che non è quella reale. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio, perché è forte davvero".