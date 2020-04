Milan-Rebic, storia d'amore che può diventare matrimonio: si tratta il riscatto dall'Eintracht

Lo stop forzato imposto dall’emergenza Coronavirus, spiega la Gazzetta dello Sport, ha portato Ante Rebic a ragionare sul suo futuro. E per la rosea la storia d’amore fra il croato ed i rossoneri potrebbe presto diventare un matrimonio. Il giocatore resterà in prestito al Milal fino all’estate del 2021, ma nell’accordo non è presente diritto di riscatto. Il grande exploit delle ultime giornate di campionato ha però convinto i dirigenti milanisti ad iniziare a ragionare della cosa con l’Eintracht ben prima della data di scadenza del prestito biennale. A quel punto ci sarà da parlare con lo stesso Rebic e in questo senso non è da escludere un contatto in queste settimane: una volta incassata la volontà del croato, si potrebbe trattare con maggior forza con l’Eintracht.