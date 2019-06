© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sul futuro di Patrick Cutrone. Nella stagione rossonera appena il 21enne comasco ha dovuto sgomitare parecchio per trovare continuità. Logico pensare che Patrick possa aspettarsi più minuti e opportunità con Giampaolo, il quale naturalmente studierà anche la compatibilità dell’ex Primavera con schemi e movimenti del suo 4-3-1-2. Per adesso, Cutrone resta concentrato sull’Europeo Under 21. Il momento delle valutazioni arriverà più avanti, quando a Fiorentina e Sassuolo potrebbero essersi aggiunte altre pretendenti.