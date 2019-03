© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta con la Sampdoria peserà tantissimo sui rapporti, sempre meno idilliaci, tra Gennaro Gattuso e Leonardo. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, che aggiunge come il futuro del tecnico sia adesso un rebus: serve la Champions League per cancellare le ombre, ma potrebbe persino non bastare.