Milan, rebus José Mauri. Potrebbe restare per giocarsi le sue carte

Fra i giocatori in uscita dal Milan a gennaio, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è anche José Mauri. Il centrocampista ha moltissime richieste, sia dall'Italia che dall'estero, soprattutto in Argentina, ma per la rosea la sua volontà sarebbe quella di restare in rossonero per giocarsi tutte le carte a sua disposizione. Da qui a fine gennaio, però, non sono da escludere sorprese in tal senso.