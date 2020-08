Milan, rebus Reina: resta per fare il vice o lascia a titolo definitivo

Secondo Tuttopsort in edicola questa mattina, in casa rossonera è ancora da capire il futuro di Pepe Reina, appena rientrato dal prestito all'Aston Villa. Ci sono due opzioni per il portiere spagnolo: o resta a fare il secondo di Gigio Donnarumma, oppure dirà addio al Milan per andare a giocare con continuità da un'altra parte.