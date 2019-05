Al Milan l'obiettivo era chiaro: tornare in Champions, per incominciare il percorso di crescita. Lo ha ripetuto come un mantra il presidente Paolo Scaroni. L'obiettivo è stato fallito, nonotante i 68 punti, nonostante questa sia stata la migliore stagione dal 2013 a oggi.

2013-14: 57 punti (8° posto)

2014-15: 52 punti (10° posto)

2015-16: 57 punti (7° posto)

2016-17: 63 punti (6° posto)

2017-18: 64 punti (6° posto)

2018-19: 68 punti (5° posto)

+4 rispetto alla passata stagione, +5 rispetto all'anno di Montella. Questo prendendo in considerazione solamente le stagioni in cui i rossoneri si sono qualificati in Europa League. Non è bastato per garantirsi un posto nel massimo torneo continentale. Basterebbe poco, qualche piccolo ritocco. Se non fosse che senza i proventi della UEFA e con la scure del Fair Play Finanziario ora il rischio è quello di fare il passo del gambero: cessioni pesanti, plusvalenze necessarie (Suso e Donnarumma sono i maggiori indiziati) per poi acquistare giovani di prospettiva. E i grandi campioni per il salto di qualità che restano una chimera. Questo è lo scenario che preoccupa di più.