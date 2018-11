Milan, Reina: "Contro la Juve senza paura, ce la metteremo tutta"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Pepe Reina, portiere del Milan, analizza così ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 contro il Betis in Europa League: “E’ un momento di difficoltà e di stanchezza, quando uno ne viene fuori diventa più forte. Quello che ci siamo detti dopo la gara d’andata lo abbiamo dimostrato in campionato, speriamo di dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Juve? C’è rispetto e consapevolezza di chi affronteremo, ma ce la giocheremo sicuramente senza paura. Con la spinta dei nostri tifosi ce la metteremo tutta”.

Sul rapporto con i Donnarumma: “E’ buono, sano e divertente. Noi tutti vogliamo salire di livello, il mio lavoro ora è quello di far migliorare anche Gigio. Può diventare un fenomeno”.