Milan, Reina dopo Strinic: il ritorno dei parametro zero

Reina dopo Strinic, il ritorno dei parametro zero. Titola così nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport facendo il punto sul mercato del Milan. Sembravano un simbolo del passato, un fantasma del Milan berlusconiano - si legge - ed invece il club rossonero inizia con i parametri zero il mercato 2018. Si parte da Strinic e Reina, nulla di più lontano rispetto alla scorsa estate, quelli degli assegni staccati in sequenza a cifre importanti. Ed il Milan resterà vigile anche su un vecchio obiettivo in scadenza come Badelj, ma anche Ki Sung-Yeung dello Swansea.