L'avventura di Pepe Reina al Milan va a concludersi: firma con l'Aston Villa che è appena avvenuta secondo quanto rivela Sky, con lo spagnolo che lascia la Serie A per tornare in Premier League. Contestualmente, Asmir Begovic diventa il secondo portiere dei rossoneri, anche per lui firma già avvenuta e annunci che dovrebbero arrivare a brevissimo.