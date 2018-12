Milan, Reina: "Grande rispetto per il Parma, abbiamo una rosa importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro il Parma, il portiere del Milan Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Milan TV: "Il Parma sta facendo benissimo, magari la gente non si aspettava che una neopromossa giocasse con quella spensieratezza. Ha giocatori importanti, sta facendo bene. Ho grande rispetto”.

Sulla partita contro il Dudelange: “Siamo contenti per il risultato, non tanto per come è arrivato. Potevamo e dovevamo fare meglio sicuramente ma l’Europa è questa. Nessuna partita è facile. Serve imparare, avere la mentalità più umile in futuro per non ripetere questi errori”

Sulla squadra: “Questo è il Milan. Una squadra che deve competere prima di tutto con chiunque o con qualunque giocatore. Siamo una rosa importante, abbiamo giocatori di spessori. È vero che ci sono alcuni infortunati ma abbiamo una rosa competitiva che deve fare bene anche senza qualche giocatore”