Milan, Reina: "Il titolare è Gigio, se lo merita. Siamo tutti con Gattuso"

Pepe Reina, portiere del Milan, è stato intervistato da Sky Sport: “Abbiamo ancora la possibilità di difendere il quarto posto. Siamo consapevoli che si possa fare. Dobbiamo essere ottimisti e migliorare. Servono prestazioni più che i risultati, questi arrivano da sé poi. Ognuno deve sapere che serve dare il dieci per cento in più ad ogni gara, e ancora di più in questo finale. Le avversarie sono tutte lì, possiamo allontanare il Torino che è un avversario diretto, la Roma spinge, l’Atalanta sta facendo qualcosa di incredibile e la Lazio non molla. Siamo tutti lì, anche l’Inter che gioca contro la Juventus da lunedì può rientrare nella mischia”

Stretto il ruolo di secondo portiere? “Sono contento per come ho giocato. Il ruolo del titolare è di Gigio, se lo merita. È in formissima, è cresciuto, il mio lavoro è dargli una mano ed essere pronto quando la squadra ha bisogno di me”

Champions? “Oggi ci andiamo noi ma sarà dura per tutti, mancano ancora cinque partite. Abbiamo la fortuna di essere quarti e dobbiamo difendere questa posizione con l’anima, il cuore e il calcio”

Gattuso? “Siamo tutti con il Mister”