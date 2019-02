© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Milan Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Lazio: "Importante non subire gol? Soprattutto farlo. Quando si gioca fuori casa rende di più segnare e non subire gol. Vogliamo fare una buona prestazione per arrivare ad un risultato positivo".

State attraversando un buon momento.

“Fino ad ora siamo una squadra in crescita e in fiducia. Stiamo attraversando un buon momento, dobbiamo continuare cosi e alla fine ci sarà la resa dei conti".

Piatek?

"Ha avuto un bell’impatto. E’ un giocatore che è molto affamato con voglia di far bene. Quella è una strada giusta anche per lui".

La Lazio sembra essere in difficoltà.

Non dire che la Lazio sia in difficoltà. E’ una realtà del calcio italiano ed è una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà. Sarà una gara combattuta e i piccoli dettagli faranno la differenza".