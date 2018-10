Milan, Reina: "Massima fiducia in Gattuso, ora più di prima"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pepe Reina, portiere del Milan, ha commentato così la sconfitta per 2-1 contro il Betis ai microfoni di Sky Sport: “Errore sul gol? Questo è il nostro mestiere, a volte si sbaglia e bisogna voltar pagina. Abbiamo trovato di fronte a noi una squadra che palleggia molto bene, a volte bisogna essere più professionisti e leggere meglio le partite. Inoltre bisogna avere anche umiltà e proporre il nostro gioco, noi dobbiamo fare i complimenti al Betis ed imparare da loro. Gattuso? Siamo sereni, non bisogna trovare per forza i colpevoli. Restiamo freddi, domani rivedremo la gara e miglioreremo. Massima fiducia nel nostro allenatore, ora più di prima”.