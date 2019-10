Milan, Reina: "Nel calcio si vince e si perde ma dobbiamo dare l'anima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento dei rossoneri: "Nel mondo del calcio si può vincere o perdere ma non devono mai mancare cuore e grinta per 90 minuti. A fine gara devi sentire di aver lasciato l'anima in campo, così non puoi mai recriminare. La gente poi nel mondo del calcio pensa anche ai risultati, è inevitabile, ma dobbiamo pensare a dare sempre il 100%".