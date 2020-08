Milan, Reina non resterà. Entro il 24 agosto può tornare Begovic

Il mercato in casa Milan è incentrato anche sulla questione del vice-Donnarumma. Pepe Reina, infatti, dovrebbe andare via e quindi il Milan potrebbe decidere di far tornare in Italia Asmir Begovic. I rossoneri vogliono avere la rosa al completo per il 24 agosto, giorno del raduno. Lo riporta Sky Sport.