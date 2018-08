Milan, Reina: "Non voglio andarmene, Higuain ci aiuterà con tanti gol"

© foto di Federico De Luca

Il nuovo portiere del Milan Pepe Reina ha parlato così a Sky Sport della sua nuova avventura prima dell'amichevole giocata nella notte contro il Barcellona (vittoria per 1-0 dei rossoneri): "Sono in un club con una grandissima organizzazione, una società mostruosa con la voglia di continuare un progetto di crescita. E anche a livello umano, ho trovato un gruppo e uno spogliatoio di ragazzi davvero bravi. Io cercherò di dare una mano in tutti i sensi, a livello di esperienza, umana e sportiva. Ho un po’ di anni di carriera sulle mie spalle e spero che questo possa servire al resto della squadra. Scudetto? Per lo Scudetto la favorita davanti a tutti è ancora una volta la Juventus. Poi il resto sarà tutto aperto per i posti in Champions, con il Napoli in questo caso un passo avanti. Ma Roma, Lazio, Inter, Milan e Fiorentina potranno ambire alle prime quattro posizioni. Sarà una bella Serie A. Parlare di Scudetto non mi sembra realistico in questo momento: noi dobbiamo continuare a crescere a livello collettivo e societario, fare le cose per bene e, se possiamo, riuscire a tornare in Champions, che è l'obiettivo primario della società. Donnarumma? Per Gigio provo ammirazione e stima, si sta comportando benissimo a livello umano. A livello sportivo cercherò di imparare sia da lui che da Antonio e di sfruttare questa competizione tra noi tre per fare ancora meglio. Il posto da titolare? Io lavoro per giocare come fanno tutti, poi sarà Gattuso a decidere. Futuro? La mia volontà è restare al Milan, non ne ho altra. Gattuso? Gattuso è un allenatore che ti spreme al massimo, ti fa tirare fuori tutto quello che hai, ma è anche vicino ai giocatori perché ha smesso da poco. Lavorare con lui è piacevole, questo mese è stato positivo e speriamo che insieme si possa lavorare bene e regalare ai tifosi del Milan belle emozioni. Gattuso è un uomo di calcio, ha ancora fervore nel sangue, lo aveva come calciatore e ora come allenatore. Da parte mia c'è rispetto e ringraziamento per quello che finora ho visto da lui. Higuain? Gonzalo è fortissimo, un bomber assoluto che ci darà una grandissima mano e che speriamo possa fare tantissimi gol. Durante la trattativa non l'ho sentito, hanno fatto tutto loro, poi quando si è conclusa l'operazione mi ha chiesto qualcosa per mera informazione. Io sono qui da poco, non gli posso dire tantissimo, se non che mi sono trovato in uno spogliatoio di gente per bene. Per lui sarà facilissimo ambientarsi".