Milan, Reina para il futuro: sarà l'erede di Donnarumma

Pepe Reina sfiderà per l'ultima volta il Milan, poi - da luglio - sarà un nuovo calciatore rossonero. Tuttosport in edicola questa mattina ricorda l'intesa già raggiunta per un contratto biennale con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione tra il portiere del Napoli, che domenica sfiderà a San Siro la squadra di Gennaro Gattuso, e il club meneghino. Lo spagnolo in scadenza con i partenopei prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma, prossimo alla cessione, guadagnando tre milioni di euro a stagione.