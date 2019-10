© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pepe Reina, portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match contro il Lecce: "Pioli è un uomo di calcio che ha il suo metodo come ogni allenatore. Parla molto chiaro, ci tiene ai dettagli. Questo ci darà un extra, dobbiamo dare il nostro contributo, sia chi gioca e chi non, dobbiamo giocare come gruppo".