© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pepe Reina ha fretta. Vuole chiudere al più presto il suo passaggio all'Aston Villa. Sia per essere già nelle prossime ore a disposizione del manager Dean Smith, ma soprattutto per tornare ad essere titolare dopo tanta panchina. Per cercare di agevolare il suo ritorno in Premier League, si legge su Tuttosport, il portiere spagnolo non avrebbe chiesto alcun tipo di buonuscita al Milan per chiudere il contratto in essere.