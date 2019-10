Milan, Reina: "Risultato importantissimo in questo momento difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo conquistato in casa del Genoa, il portiere del Milan Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Siamo contenti per la reazione del secondo tempo, per la voglia di riscattarci, dobbiamo migliorare tante cose per andare avanti con più sicurezza e tranquillità ma in questo momento è un risultato importantissimo".