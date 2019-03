© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dai microfoni di Milan TV prima del derby contro l'Inter, il portiere rossonero Pepe Reina ha dichiarato: "In primis, è una partita particolare con l’Inter - sottolinea Milannews.it -. E' un avversario diretto per la Champions. Sarebbe un bel mattone al lavoro che abbiamo già fatto la vittoria. E' una partita molto sentita per noi, tifosi, società, città di Milano. Faremo in modo di fare una grandissima prestazione per un risultato positivo. L’Inter è una squadra di grandissima qualità e spessore, sarà una partita durissima. Dobbiamo pensare solo a noi, a svolgere una buona prestazione per fare in modo di essere più vicini ad un risultato positivo. I dettagli faranno la differenza. Dovremo essere concentrati per tutta la partita. Siamo fiduciosi perché stiamo lavorando bene. Tocca a noi".