© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pre partita di Lazio-Milan, Pepe Reina, portiere rossonero, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue dichiarazioni: "Ottenere il passaggio alla finale non sarà facile per nessuna delle due squadre. La qualificazione la dovremo trovare in 180 minuti contro una squadra che sta facendo benissimo ed è una delle migliori formazioni della Seria A. Sarà una sfida molto difficile. La squadra è cresciuta, stiamo vivendo un periodo di fiducia e stiamo giocando bene. Ma siamo ancora in crescita. I risultati stanno arrivando, ma siamo solo a fine febbraio e per ora non abbiamo raggiunto nulla. Dobbiamo continuare a lavorare per conquistare i nostri obiettivi".