Milan, Reina: "Tre punti pesanti. Il mio ruolo? Far crescere Donnarumma"

Il Milan vince lo scontro diretto contro la Lazio per 1-0 e si riporta al quarto posto con 55 punti: una vittoria importante per la squadra di Gattuso che si porta a casa lo spareggio Champions contro i biancocelesti. Sui 3 punti conquistati dal Diavolo c'è anche la firma di Pepe Reina, bravo a bloccare ogni assalto degli attaccanti laziali; proprio il portiere spagnolo, ai microfoni di Dazn, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto: "Sono tre punti pesanti, contro un avversario diretto per la Champions, che ci permettono di difendere il quarto posto. Speriamo ci possa dare la spinta per affrontare queste sei finali. Il Milan lo merita, il carattere non ci manca e la squadra ci ha creduto fino all'ultimo" sono state le sue parole. Una vittoria che, adesso, porta la squadra di Gattuso ad essere la favorita nella corsa al quarto posto anche se Reina cerca di frenare gli entusiasmi: "Siamo i favoriti per la Champions? In questo momento sì perché siamo quarti ma nella volata a 4-5 squadre è davvero tutto aperto. Non dobbiamo mollare di una virgola”. Un ruolo, quello di Reina, importante soprattutto nella crescita di Donnarumma: “Tutti vogliono giocare, dobbiamo renderci protagonisti quando chiamati in causa e dare il nostro contributo. Il mio umile lavoro è far crescere Gigio, che è già più uomo e portiere”, ha concluso il portiere rossonero