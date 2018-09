Milan, Reina vede l'Europa: pronto l'ennesimo esordio in carriera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pepe Reina si prepara all'ennesimo debutto della sua lunga carriera in vista del primo match in rossonero da disputare in un Europa contro il Dudelange. L'ex Napoli, che per il momento è rimasto a guardare in favore di Donnarumma, viene considerato già un trascinatore e un leader dello spogliatoio, e in Lussemburgo avrà la possibilità di mostrare ancora una volta i propri numeri e di valere la maglia da titolare anche a 36 anni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.