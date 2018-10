Milan, rescisso il contratto del brasiliano Soares la scorsa estate

“La Nazionale? Vincere, amichevole e competizione dove ci sono punti in palio, da sempre fiducia. Poi la squadra è giovane, quindi un successo sarebbe un’iniezione di fiducia importante. Mi è sembrato che la Nazionale abbia giocato un buon calcio, si può essere fiduciosi”. Così a...

Avellino, Taccone tuona: "Vogliamo la B, i soldi non interessano"

E. Campania, in campo anche ad ottobre. D'Anna-Nola, è fatta

Turris, risoluzione consensuale per il tecnico Grimaldi e il Ds Governucci

Serie D, cambiamenti last minute in panchina

Ag. Turi: “Col Bari accordo in dirittura d'arrivo”

Bari, attesa per il tesseramento di Monrroy

Castrovillari, scelto Sasà Marra come allenatore

Gilardino riparte dal Rezzato: sarà dt e allenatore in seconda

Il poker è servito: il Bari fa 4 su 4. Che numeri per i biancorossi

Fidelis Andria, preso il difensore ex Ternana Paparusso

Bari, Bolzoni: "Inutile nasconderlo, siamo in Serie D per vincere"

Secondo quanto si legge nel documento relativo al bilancio del Milan per la stagione 2017/18, al termine della scorsa annata sportiva è stato rescisso consensualmente il contratto di Soares. Il diciottenne brasiliano era stato tesserato dal club rossonero lo scorso marzo.

