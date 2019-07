© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Angel Correa, Zarracho ma non solo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, in attacco resistono anche i nomi dell’olandese Memphis Depay e del messicano Rodolfo Pizarro. Prosegue la ricerca del Milan di uno o più rinforzi per il reparto offensivo da affidare a Marco Giampaolo per la prossima stagione.