Milan, restyling della rosa per Giampaolo: due priorità sul mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Restyling della rosa per il nuovo Milan di Giampaolo che partirà verosimilmente da due colpi: uno in difesa e uno a centrocampo. Per la retroguardia l'obiettivo è quello di portare a Milanello uno tra Andersen, proprio dalla Samp, e Mancini dell'Atalanta. In mediana invece, sempre dai blucherchiati potrebbe arrivare Praet, o in alternativa Sensi, che da mesi è sulla lista dei rossoneri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.