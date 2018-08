Milan, retroscena dal Portogallo: veto di Suning per Ramires

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Retroscena di mercato svelato oggi da Record. Secondo il quotidiano portoghese, il Milan ha fatto un tentativo in extremis per Ramires, ex obiettivo dell'Inter, ma Suning ha detto no. "Mai ai cugini dei nerazzurri", è stata infatti la risposta di Zhang per il centrocampista in forza al Jiangsu. Saltata la destinazione italiana, ora Ramires può tornare al Benfica.