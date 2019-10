© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Giampaolo aveva già capito tutto sabato notte. Ha capito che la via della fine era stata imboccata quando Boban e Maldini sono scesi nello spogliatoio dopo la vittoria contro il Genoa e il loro sguardi dicevano molto di più di tante parole. Aveva deciso di fermarsi a Gallarate proprio perché percepiva nell'aria che qualcosa doveva succedere, ma il tanto atteso faccia a faccia non è mai arrivato ed l'esonero è stato ufficializzato solo ieri mattina con una telefonata dai toni pacati con Maldini. Il tecnico di Giulianova porta con sé la convinzione che col tempo avrebbe potuto ottenere i risultati sperati e che all'interno della squadra non ci siano state fronde o traditori di sorta. E' convinto anche che dentro all'ambiente Milan non tutti abbiano compreso che i fasti del passato sono lontani e che occorrerà tempo e pianificazione. Quello che ha fatto, in sintesi, lo rifarebbe. Il sentiero imboccato probabilmente era quello sbagliato, ma lui non cambierà e andrà avanti così anche nella prossima avventura. A riportarlo è Il Corriere della Sera.