L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le parole dell’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, il quale ha svelato un retroscena legato a Gattuso. Dopo la brutta sconfitta per 3-0 al Bentegodi contro il Verona, l’allora presidente Yonghong Lui voleva esonerare il tecnico: "I cinesi - ha dichiarato - premevano per non confermare Rino, che cercai di difendere in tutti i modi. E cercai di confortare anche lui".