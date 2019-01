Milan, retroscena Piatek: era vicino al Napoli, ingaggio ha frenato tutto

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek ha trascinato il Milan in semifinale di Coppa Italia, grazie ai due gol realizzati contro il Napoli a San Siro. Il club rossonero lo ha prelevato dal Genoa per 35 milioni di euro, ma prima dell’ingresso in scena dei meneghini, il polacco è stato vicinissimo al Napoli. I partenopei, in autunno, avevano raggiunto un accordo di massima con il grifone per 25 milioni per il suo trasferimento a Castel Volturno a partire dalla prossima estate, ma il banco è stato fatto saltare al momento della contrattazione dell’ingaggio con De Laurentiis, che ha proposto poco più di 600 mila euro a stagione. Questa offerta, nettamente inferiore rispetto ai 2 milioni che il Milan oggi garantisce a Piatek, ha fatto saltare l’accordo tra i club e nonostante il Napoli abbia cercato di mantenere il vantaggio originario ha poi mollato la presa aprendo così la strada a nuove contrattazioni che hanno portato Piatek in rossonero.