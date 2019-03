Milan, Riccio: "Cercheremo di arrivare al derby nelle migliori condizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Riccio, vice di mister Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole sui giocatori presenti a Milanello nonostante il riposo: "Per noi è importante far riposare la squadra a livello mentale verso il derby, ecco perché preferiamo lasciare un giorno in più libero rispetto ad una seduta classica di lavoro. Per intensità e metodi, è cruciale staccare sempre dopo giorni di carico pesanti o partite. Riprenderemo poi con lavori mirati per l'Inter, cercando di arrivare nelle migliori condizioni possibili. Molti però vengono comunque a Milanello, si curano o fanno terapie. Lo staff è sempre presente, tutto a disposizione per qualsiasi cosa: se qualcuno vuole migliorare a livello tecnico, o sistemare qualche situazione fisica. Siamo sempre abituati così, anche grazie allo spirito di questi ragazzi che è impeccabile".