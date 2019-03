Milan, Riccio: "Ci serve più qualità. Gattuso? Situazioni di campo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il 2-1 rifilato al Chievo e l'espulsione di Gattuso, il vice allenatore del Milan Riccio ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Gattuso espulso? Sono situazioni di campo che succedono qualche volta, nelle gare importanti un po' di più, si sono chiariti a fine partita ed finita lì. Possiamo far meglio nella qualità del gioco, nella continuità del gioco, la nostra squadra può farlo, poi per merito del Chievo, per qualche defezione nostra, siamo stati meno qualitativi, ma contava portare a casa punti in un momento in cui bisogna far punti in questo modo, qui non è facile, il Napoli addirittura ci ha pareggiato, di scontato non c'è mai nulla e contava fare punti. Su Biglia? E' un giocatore di grande qualità. La qualità del gioco dipende dagli smarcamenti, bisogna sforzarsi nelle linee di passaggio e non sempre è accaduto nella gara di oggi".