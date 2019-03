Milan, Riccio: "Consideriamo ogni partita una finale, ora il derby"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match vinto contro il Chievo, il vice allenatore rossonero Luigi Riccio ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Sull’allontanamento di Gattuso: “Niente di grave, a fine partita si sono chiariti. Sono cose che succedono. Il valore aggiunto che ci dà il Mister durante i novanta minuti è totale, è importante che ci sia. Non è stato un atteggiamento sbagliato, il gol è stata una situazione tecnica che poteva essere gestita meglio. Sapevamo che il Chievo poteva creare problemi, non pensavamo fosse chiusa la partita. Conoscevamo la forza del Chievo - riporta Milannews.it -. Credo che il Mister abbia fatto una dichiarazione in cui diceva che l’importanza di Biglia è incredibile dentro e fuori dal campo. Lo condividiamo tutti. Siamo contenti che oggi abbia fatto una grandissima partita e abbia anche segnato. Il Milan ha consapevolezza, può essere più in controllo della gara, può essere più qualitativo quando la partita si fa più tesa e stanca. Quando gli avversari si buttano nella metà campo. Lì si può essere più sicuri della propria forza e tirare fuori le qualità. Quello che stanno mettendo sul campo va al di là delle qualità tecniche. I nostri giocatori hanno tutti grandi qualità. Quello che fa la differenza però è vedere Suso e Castielljo che si sacrificano. Tutti lo fanno, anche in allenamento. Il derby? Abbiamo fatto questa finale, poi avremo la prossima. Consideriamo ogni partita come tale. Conosciamo la forza dell’Inter, ci prepareremo per affrontare questa bella sfida”.