Milan, Riccio: "Felici della tenuta di Biglia. Paquetà doveva riposare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il vice allenatore del Milan Luigi Riccio dopo la vittoria sul Chievo: “Gattuso non è venuto perché è stato allontanato, abbiamo deciso così. Sono episodi di campo che sono stati subito chiariti. Ci sono dei momenti del campionato in cui si è meno puliti, meno brillanti. il Chievo ci ha impedito di fare quello che volevamo. Oggi avevamo qualche defezione e questo non ci ha permesso di sviluppare il gioco come volevamo. Biglia? Non siamo sorpresi della sua tenuta. Abbiamo visto con quale voglia voleva recuperare dall’infortunio. Bakayoko aveva bisogno di rifiatare, di staccare un attimo, soprattutto dal punto di vista mentale. Siamo contenti di avere a disposizione due allenatori forti. Chi in panchina domenica? Speriamo ci sia Gattuso, è un valore aggiunto per tutti noi”.

La partenza della manovra? "Abbiamo un portiere che conosce il calcio, vede il gioco, gli smarcamenti sono fatti in maniera giusta, non sempre lo facciamo con continuità. L'obiettivo è arrivare in avanti con pulizia di passaggio e qualità".

C’è ancora qualche giocatore che avrebbe bisogno di riposare come Paquetà? “L'idea era di farlo riposare nella partita di oggi, ma l'assenza di Calhanoglu in mezzo alla settimana ci ha impedito di farlo riposare. L'alternativa era giocare con due centrocampisti con Castillejo a ridosso della punta”.

Com’è la condizione a otto giorni dal derby? “Credo più che buona. Volevamo arrivare a questa gara con questo tipo di classifica. Sappiamo le difficoltà che comporta un derby, ci prepareremo ancora di più per arrivare al top. Se Gattuso la sente particolarmente? Gattuso le sente tutte. Sicuramente il derby è una partita sentita, ma la gestisce bene”.