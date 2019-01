Milan, Riccio: "Tre punti che danno fiducia. Borini meritava il gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della vincente trasferta di Genova contro il Grifone, mister Riccio (secondo dello squalificato Gennaro Gattuso) ha parlato a Milan Tv: "Sono tre punti pesanti. È un risultato che ci dà grande fiducia. Abbiamo fatto fatica nella prima parte della gara, sia per merito loro che per il terreno in condizioni non ottimali. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, creando diversi presupposti per fare gol".

Sui singoli: "Borini si meritava il gol, così come meritano soddisfazione e gratificazione anche tutti gli altri ragazzi. Paquetá? Può ancora migliorare, anche se è un giocatore che sta mettendo in luce le sue qualità. Ha tecnica, fisicità, è abile nel colpo di testa, ha corsa. Può fare bene. Donnarumma? Ci ha tenuto in partita nel primo tempo: è un giocatore fenomenale. Può capitare qualche errore, e di conseguenza le critiche, ma sono molti più i punti che ci ha fatto guadagnare".