Milan, richieste dall'estero per Silva e Cutrone

© foto di Federico Gaetano

Il Milan ha ricevuto due offerte dall'estero per i suoi attaccanti. Si tratta del Monaco, che ha messo nel mirino André Silva per sostituire Radamel Falcao, e Wolverhampton, a cui piace molto l'italiano Patrick Cutrone. I due giocatori potrebbero essere sacrificati dal club rossonero per incassare i soldi necessari a portare avanti il mercato in entrata. Lo riferisce Sky Sport.