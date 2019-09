Milan, rimpianto Sensi? Giampaolo: "No, non è mia competenza"

© foto di Image Sport

Prima di trasferirsi all'Inter, questa estate il centrocampista Stefano Sensi è stato concretamente trattato anche dal Milan. Quando però la trattativa sembrava vicina alla conclusa il rilancio del club nerazzurro ha spiazzato i rossoneri e Sensi s'è trasferito all'Inter. "Nessun rimpianto - ha detto Giampaolo in conferenza stampa -. Il mercato non è competenza mia e io amo i calciatori che alleno. Non penso ai calciatori che non ho a disposizione".

