Milan, rinforzi cercasi: prosegue il lavoro sul mercato

Da un lato il campo, con il Napoli prossimo avversario, dall’altro il mercato, con Mirabelli e il suo staff molto operativi in questo periodo. Rino Gattuso sa che ha tra le mani un buon gruppo ma dovrà necessariamente essere rinforzato. Si attenderà l’incontro con l’Uefa per capire quali saranno i paletti che verranno introdotti per limitare l’operatività del club ma tutta la dirigenza sa che il prossimo calciomercato sarà determinante per non sbagliare la prossima stagione.

Si punterà su qualche usato sicuro, come Reina e Strinic già opzionati da tempo, ma anche su qualche giovane emergente che potrà fare bene gradualmente. Poi ci sono quei giocatori che dovrebbero segnare un salto di qualità per la rosa, in particolare un attaccante da 20 gol e un esterno forte capace di far rifiatare quelli attuali a disposizione del mister. In questi giorni sono tanti gli incontri con procuratori e intermediari per esplorare al meglio la mappa dei giocatori che più farebbero comodo all’allenatore, ma prima di ogni mossa concreta bisogna aspettare la sentenza dell’Uefa. In ogni caso il paracadute della società potrebbe essere il seguente: cedere un paio di giocatori importanti per fare budget e rinforzare i reparti con lacune più profonde. Il club spera di non arrivare a questo punto, ma è un’eventualità da non scartare.