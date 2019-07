© foto di Federico Gaetano

Gustavo Gomez giocherà anche nella prossima stagione con il Palmeiras, con il quale si è laureato campione del Brasile nella scorsa stagione. Secondo quanto riferisce Fox Sports Argentina, infatti, club ha rinnovato fino a gennaio 2020 il prestito del difensore dal Milan, versando nelle casse rossonere 1,5 milioni di euro. Nella stagione successiva, poi, il Palmeiras lo riscatterà per altri 3 milioni di euro. In un primo momento si parlava di un trasferimento a titolo definitivo per 4,5 milioni, ma ci sono stati problemi burocratici: il Palmeiras, infatti, rischiava di non avere la documentazione pronta entro martedì 9 luglio, giorno in cui il club biancoverde dovrà consegnare la lista dei giocatori partecipanti alla Coppa del Brasile, il cui vincitore accede alla Copa Libertadores.